25,072.58
+510.34
(+2.08%)
8,366.52
+229.79
(+2.82%)
4,770.97
+147.80
(+3.20%)
3,798.76
+34.61
(+0.919%)
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(+1.264%)
13,684.05
-22.83
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-104.5800
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外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論
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20/07/2026 09:13
美匯指數報100.792，美國7月密歇根大學消費者信心指數初值升至54.4
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|100.792
|100.765
|0.027
最新美元匯價
|貨幣名稱
|09:00報價
|08:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|162.31/35
|162.50/54
|162.36/40
|歐元/美元
|1.1433/37
|1.1426/30
|1.1443/47
|英鎊/美元
|1.3451/55
|1.3443/47
|1.3477/81
|美元/瑞郎
|0.8077/81
|0.8083/87
|0.8084/88
|美元/加元
|1.4008/12
|1.4017/21
|1.4041/45
|澳元/美元
|0.6985/89
|0.6974/78
|0.6995/99
|紐元/美元
|0.5839/43
|0.5835/39
|0.5841/45
|美元/人民幣
|6.7754/58
|6.7758/62
|6.7730/34
|美元/港元
|7.8394/98
|7.8398/02
|7.8399/03
上述報價只供參考用