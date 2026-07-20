20/07/2026 07:51

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 美股三大股指2024年7月17日收市下跌

▷ 納指跌1.4%，SpaceX股價創上市新低

▷ 紐約期油及布蘭特期油單日漲幅逾3.7% More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社20日專訊》美股三大股指上周五(17日)低開低走，受累於科技股與半導體板塊的持續拋售潮，大市此周整體錄得跌幅。道指收市跌406.55點，或0.77%，報52146.42點；標指跌76.08點，或1.01%，報7457.69點；納指跌361.7點，或1.4%，報25520.24點。總結此周表現，美股三大指數全線下挫，道指跌0.9%，標指累跌1.6%，而納指表現最為疲弱，跌幅達2.9%。大市表現疲弱，主要歸咎於投資者對AI熱潮的預期出現修正，導致半導體板塊遭遇猛烈拋售。應用材料(US.AMAT)下挫5.6%，英特爾(US.INTC)亦跌2%。英偉達(US.NVDA)股價下跌2.2%。除晶片股外，Netflix(US.NFLX)亦急瀉逾7.3%，因該公司公布的次季盈利預測未能滿足市場預期。SpaceX(US.SPCX)持續偏軟，盤中最多跌逾6%，低見122.12美元，創上市以來新低，收市仍跌5.4%。SK海力士(US.SKHY)ADR則先跌後升，日內一度急瀉超過4%，午市反彈逾9%，收市升幅收窄至1.1%。*國際油價大幅飆升*商品市場方面，隨著美伊緊張局勢進一步升級，市場擔憂中東地區的原油供應可能面臨中斷風險，刺激國際油價大幅飆升。紐約期油大升3.7%，報每桶81.2美元。布蘭特期油亦隨之急升3.8%，報每桶87.48美元。在宏觀經濟數據方面，美國通脹壓力仍然存在。6月份美國進口商品價格意外按月上漲0.3%，雖然能源價格回落，但完全被其他類別商品的漲幅所抵消。值得注意的是，來自中國的進口商品價格按月攀升0.9%，創下自2008年1月以來的最大單月漲幅。國際金價錄得升幅，其中現貨金上升0.8%，而紐約期金亦上揚0.6%。近期金價持續在4000美元大關附近反覆波動，顯示市場正密切觀望後市走向。美匯指數呈現震盪上行的格局，目前匯價主要交投於100.7水平附近，微升0.07%。美元兌日圓大致企穩於162水平上方，報約162.46，微升0.05%。歐元兌美元於1.1434水平窄幅震盪，微跌0.08%。(rc)