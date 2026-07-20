20/07/2026 08:05

《套期保值－蕭猷華》繁榮表象藏危機，沃什決策陷兩難

《套期保值》上周，港股延續板塊輪動格局，AI半導體股沽壓顯著，然而恒生指數全周仍錄得387點升幅。內地最新公布的多項經濟數據表現參差，當中出口貿易受惠於AI基礎設施建設和新能源車出海而保持增長，但固定資產投資下滑、房地產市場持續低迷、消費需求疲弱，使內地第二季GDP僅錄得4.3%增幅，低於國家今年預期的4.5%至5%增長目標。筆者相信，短期內當局將推出減息及降準等寬鬆貨幣政策以穩定經濟。



美國方面，當前經濟正呈現罕見的分化狀態。從宏觀層面看，零售銷售與就業數據貌似穩健，但在微觀層面，美國家庭的真實財務狀況卻在急速惡化。根據LegalShield的數據，美國去年的止贖指數飆升至2020年3月以來最高，破產指數更按年大漲28.7%。此外，財務壓力已不再局限於低收入群體，正向中產及高收入階層蔓延。許多家庭並非由增加的收入支撐消費，而是倚賴借貸勉強維持開支。宏觀消費的繁榮標準，實則掩蓋了底層的財務潰堤。



這一局面，對剛上任的美國聯儲局主席沃什構成了極其兩難的政策考驗。沃什一貫秉持鷹派立場，誓言對通脹零容忍，然而，若他堅持進一步收緊貨幣政策以壓制物價，勢必加重家庭債務負擔，加速破產與違約浪潮；反之，若他因擔憂經濟衰退而提前轉向寬鬆，又可能令通脹預期失控，親手摧毀其剛建立的抗通脹信譽。另一方面，沃什奉行「克制溝通」風格，拒絕提供前瞻性指引，因此，在當前宏觀數據出現嚴重分化的時期，這種模糊態度只會加劇市場的臆測與波動。



總括而言，沃什正站在一個十字路口。他所面臨的不是單純的經濟決策，一方面要面對特朗普的政治壓力，另一方面要作出政治賭博，在「保物價」與「保民生」之間做取捨。如何拆解這枚數據分裂的「計時炸彈」，將是他任期內的第一道致命難題。《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》



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