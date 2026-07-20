20/07/2026 07:58

【外圍經濟】密歇根大學7月消費者信心初值遠勝預期

《經濟通通訊社20日專訊》受惠於近期美國汽油價格回落，7月份密歇根大學消費者信心指數初值由6月的49.5大幅反彈至54.4，顯著高於市場預期的51。



期內各項細分數據均表現強勁，其中，反映消費者對當前經濟狀況看法的現況指數初值急升至54.9，大幅拋離原先市場預期的48.7。同時，反映未來半年經濟前景的消費者預期指數初值亦錄得54，同樣優於市場預測的51.7。



在通脹前景方面，消費者對未來一年的通脹預期初值錄得4.2%。至於對未來五年的長期通脹預期初值，則維持在3.3%水平。相關數據反映儘管整體消費情緒受燃料價格回落帶動而好轉，但大眾對中長期物價走勢的評估仍保持相對平穩。(kk)