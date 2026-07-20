20/07/2026 09:10

渣打牽頭碇點金融科技，傳最快月底推港元穩定幣HKDAP

《經濟通通訊社20日專訊》據《信報》引述市場消息透露，由渣打銀行（香港）牽頭成立的碇點金融科技（Anchorpoint），預計最快於本月底前宣布推出與港元掛鈎的穩定幣「HKDAP」。碇點金融是今年4月獲香港金管局首批發出穩定幣發行人牌照的機構之一。



據了解，碇點金融將採用企業對企業對個人（B2B2C）的業務模式，藉助指定認可分銷商的客戶基礎拓展公眾接觸面。報道指，包括OSL集團及HashKey Exchange等虛擬資產交易平台將擔任分銷商。碇點金融發言人回應稱，正按計劃推進分階段發行與港元掛鈎的受監管穩定幣HKDAP的籌備工作，並將適時公布最新進展。



碇點金融為渣打香港、香港電訊及安擬集團三方合資成立的金融科技公司。渣打及碇點金融最快可於未來兩星期內發出聯合公告，宣布推出該穩定幣。HKDAP將由按金管局監管要求持有的港元儲備提供全額支持，與港元保持1:1掛鈎。(ul)