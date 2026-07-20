20/07/2026 17:17

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▷ 6月貨運量43.6萬公噸，按年增6.8%

▷ 機場獲2026年「全球最佳機場」及「年度最佳機場-重要貨運樞紐」獎項 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社20日專訊》香港機場管理局公布最新統計數字，香港國際機場6月客運量達512萬人次，按年上升7.9%；飛機起降量為31940架次，按年增加2.3%。月內客運量增長主要受惠於轉機及過境旅客錄得雙位數升幅，當中以日本及中國內地市場表現最為突出。貨運方面，6月貨運量按年升6.8%至43.6萬公噸，增長主要由轉口貨運量飆升19.5%所帶動，出口及進口貨運量亦分別上升3.2%及5.5%。按地區劃分，中東市場在經歷四個月衝突後重拾增長，錄得最強勁升幅，東南亞及中國內地市場則維持增長趨勢。*上半年客運量3280萬人次，貨運量250萬公噸*總結今年上半年，機場客運量按年升11.7%至3280萬人次，飛機起降量增加4.4%至200,685架次；貨運量則按年升4.1%至250萬公噸。過去12個月，機場客運量達6,440萬人次，飛機起降量為403,120架次，分別按年升12.7%及5.9%；貨運量則按年升3.7%至517萬公噸。機場貨運表現再獲國際肯定。在物流業刊物《Air Cargo Week》舉辦的「2026年世界航空貨運大獎」中，香港國際機場連續第二年榮獲「年度最佳機場-重要貨運樞紐」獎項，並憑「香港空運進口取貨數碼通」項目獲頒「航空貨運創新獎」。另外，在《Asia Cargo News》主辦的2026年度「亞洲貨運、物流及供應鏈獎」中，機場連續第11年獲選為「全球最佳機場」，並連續第二年榮獲「亞洲最佳機場（貨運量逾100萬公噸）」殊榮。機場管理局航空樞紐發展總監方瑞文表示，上半年貨運量持續向好，反映機場憑藉強大航空網絡及卓越貨運服務展現高度韌性，獲得的獎項肯定業界共同努力的成果。他指，機場貨運業界已成為全球首個建立國際航空運輸協會環境評估框架的機場貨運生態圈，未來將繼續推動貨運供應鏈創新與數碼化發展。(ul)