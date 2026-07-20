20/07/2026 08:52

【開市Ｇｏ】美伊互襲升級，月之暗面擬IPO，中證監召開座談會

【要聞盤點】



1、美股三大股指周五(17日)低開低走，受累於科技股與半導體板塊的持續拋售潮，大市本周整體錄得跌幅。道指收市跌406.55點，或0.77%，報52146.42點；標指跌76.08點，或1.01%，報7457.69點；納指跌361.7點，或1.4%，報25520.24點。中國金龍指數跌116點。日股因適逢國定假日「海之日」而休市一天。



2、隨著美伊衝突升級，互襲已波及橋梁、港口等公共基礎設施。德黑蘭宣布不再遵守臨時和平協議，並誓言未經許可「一滴石油也不得通過霍爾木茲海峽」。布倫特原油升破每桶90美元。



3、貝安德周一將接替施紀賢出任英國首相。他在無競爭對手的情況下當選工黨領袖後發表首次演講，承諾成為支持企業發展的首相。



4、受惠於美國汽油價格回落，7月密歇根大學消費者信心指數初值由6月的49.5大幅反彈至54.4，顯著高於市場預期的51。



6、據報日本央行可能在本月政策會議上考慮上調經濟增長預期，同時維持政策利率於1995年以來最高水平不變。



7、據《央視財經》報道，中國證監會周一將召開座談會，聽取各方關於促進資本市場平穩健康發展的意見建議。



8、美國眾議院中國特設委員會主席John Moolenaar及參議員Rick Scott致信美國證券交易委員會主席，要求考慮限制被列為軍事企業的中國上市公司進入美國資本市場。



9、法國總統馬克龍警告歐洲正面臨中國「咄咄逼人」的貿易戰，並稱法德兩國計劃最遲9月商定新的對華路線圖，以應對超過3600億歐元的歐中貿易逆差。



10、SpaceX據報洽談向五角大廈出售算力，金額或達數十億美元。Meta據悉亦洽談向Anthropic出租算力，價值最高可達100億美元。



11、馬斯克旗下SpaceX臨時取消「星艦」重型運載火箭第13次試飛任務，股價受拖累急挫逾6%，跌穿130美元關口，低見122.6美元，再創上市新低。



12、美國恢復特朗普第一個總統任期內取消的香港特殊待遇，中方對此表示歡迎，並稱此舉是改善中美關係的重要一步。



13、據《彭博》報道，月之暗面新一輪融資可能使其估值超過300億美元，並計劃最快六個月內在香港進行首次公開招股。





【焦點股】



阿里(09988)、騰訊(00700) AI大模型概念股：智譜(02513)、MiniMax(00100)

- 月之暗面計劃啟動港股IPO



晶片股：中芯國際(00981)、華虹半導體(01347)、ASMPT(00522)

- 費城半導體指數自6月高點下挫20%，跌入技術性熊市



三桶油：中石油(00857)、中海油(00883)、中石化(00386)

- 布倫特原油期貨周一亞洲盤初升破每桶90美元



阿里巴巴(09988)

- 推出旗艦模型Qwen3.8 Max的預覽版，參數達2.4萬億



安踏體育(02020)

- 第二季度安踏和FILA品牌均錄得低單位數的正成長



國泰航空(00293)

- 延後恢復往返中東地區的客貨運服務



結好控股(00064)

- 每股總代價溢價近18%獲主席洪漢文提私有化，今早復牌



範式智能(06682)

- 延長入股歡喜傳媒(01003)限期至今年9月底



越秀地產(00123)

- 料中期盈利跌最多95%，受累入帳物業收入跌



信義光能(00968)

- 料中期盈轉虧最多5000萬人幣，太陽能玻璃價量跌



信義能源(03868)

- 料中期純利按年減少25%至35%



佑駕創新(02431)

- 計劃斥資最多2億元回購股份





【油金報價】



紐約期油上漲2.36%，報83.71美元/桶



布蘭特期油上漲2.80%，報90.57美元/桶



黃金現貨下跌0.42%，報4000.99美元/盎司



黃金期貨下跌2.32%，報4004.45美元/盎司