25,143.05
+580.81
(+2.36%)
8,381.90
+245.17
(+3.01%)
4,752.15
+128.98
(+2.79%)
3,796.28
+32.13
(+0.854%)
4,598.32
+69.22
(+1.528%)
13,610.23
-96.65
(-0.705%)
64,250.0000
-472.5500
(-0.730%)
外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論
1,481.2800
-6.1100
-0.411%
20/07/2026 15:06
紐元兌美元報0.5851，新西蘭6月貿易逆差擴至37.5億紐元
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|100.738
|100.765
|-0.027
最新美元匯價
|貨幣名稱
|15:00報價
|14:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|162.38/42
|162.38/42
|162.36/40
|歐元/美元
|1.1436/40
|1.1435/39
|1.1443/47
|英鎊/美元
|1.3461/65
|1.3459/63
|1.3477/81
|美元/瑞郎
|0.8071/75
|0.8071/75
|0.8084/88
|美元/加元
|1.4007/11
|1.4008/12
|1.4041/45
|澳元/美元
|0.6989/93
|0.6985/89
|0.6995/99
|紐元/美元
|0.5849/53
|0.5848/52
|0.5841/45
|美元/人民幣
|6.7723/27
|6.7726/30
|6.7730/34
|美元/港元
|7.8398/02
|7.8398/02
|7.8399/03
上述報價只供參考用