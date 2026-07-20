20/07/2026 10:10

【ＡＩ】騰訊升級發布具身智能全棧方案，ADP4.0海外版上線

《經濟通通訊社20日專訊》騰訊(00700)在2026世界人工智能大會(WAIC)上，面向具身智能與智能體領域帶來多項產品技術的升級發布。在具身智能領域，騰訊正式升級發布具身智能全棧方案，貫穿雲底座、模型層、平台層與應用層，全面助力機器人本體及系統開發商提質提效；在智能體領域，基於個人與企業提效需求，推出差異化的全矩陣解決方案。



其中，面向企業用戶的騰訊雲企業級智能體開發平台ADP4.0海外版正式上線，同時發布「十大行業百大場景生態計劃」，目前該平台已落地30多個行業，覆蓋智能客服、知識管理、媒體生產等業務場景；面向個人用戶的騰訊WorkBuddy也已在iOS、Android與鴻蒙(HarmonyOS)上線獨立App。



今年以來，騰訊AI全棧能力持續提速。混元大模型完成重構，上線一周的Hy3總調用量較上一代(Hy2)增長逾68倍，登頂OpenRouter全球大模型調用量總榜。基座模型能力的突破，有效驅動了具身智能與WorkBuddy等應用矩陣的快速迭代。



騰訊公司副總裁林松濤表示，AI應用正從問答式交互走向任務式協作，從個人到工作再到企業，從一個助手到一個團隊再到一個組織。希望持續夯實模型和平台能力，讓AI成為每個人都能用、每個組織都能協同的生產力。(bi)