20/07/2026 11:14

渣打丁爽：下調全球經濟增長預測至3%，料美國今明兩年將維持利率不變

《經濟通通訊社20日專訊》渣打大中華及北亞區首席經濟師丁爽表示，2026年全球經濟增長預測由原本的3.4%下調至3%，主要反映由中東衝突所引起的不確定性。隨著霍爾木茲海峽重開，相關風險相信已見頂，環球經濟因此可以維持穩健增長，但仍要關注地緣政治風險。另一方面，美國計劃針對多個貿易夥伴國開徵新關稅，同樣有機會威脅環球經濟增長前景。



他指出，美國2026年本地生產總值(GDP)增長預測維持2.3%，下半年經濟增速將有所放緩。該行預計當地投資活動仍然會由人工智能相關需求帶動。考慮到過往加徵的關稅影響已大致反映，未來富地通脹走勢主要視乎能源價格走勢。



他續指，按照目前經濟數據，預計聯儲局在今、明兩年都會維持利率不變，但需關注11月舉行的中期選舉結果，勢左右未來政策走向。(bn)



