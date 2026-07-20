20/07/2026 12:53

渣打胡東安：預計今年香港GDP增長4.3%，下半年3個月港元拆息處於約3厘水平

《經濟通通訊社20日專訊》渣打大中華及北亞區高級經濟師胡東安表示，香港經濟增長勢頭持續，預計2026年GDP增長4.3%，反映蓬勃的資本市場活動、內地旅客增長、人工智能「超級周期」帶動的貿易增長，以及由樓市復甦所驅動的消費氣氛及就業市場改善。



他指出，在美國維持利率不變的預期下，該行預測1個月及3個月港元拆息(HIBOR)下半年分別處約2.8%及3%水平。



*中國2026年GDP增長預測維持4.6%*



渣打大中華及北亞區首席經濟師丁爽表示，中國2026年GDP增長預測維持在4.6%。在人工智能需求支持下，中國的出口活動仍然強勁，支持整體經濟增長，但境內投資活動及消費自今年第一季後明顯轉弱，或成為下半年經濟增長的主要挑戰。此外，環球央行相繼收緊貨幣政策，有機會削弱環球貿易需求，可能影響中國出口表現。



*料內地第三季下調存準率25點子*



丁爽指出，中國下半年貨幣政策料維持適度寬鬆。基於中國經濟逐漸擺脫通縮，而環球金融市場或轉趨緊縮，預期人民銀行將保持政策利率不變，但有機會在今年第三季下調存款準備金率(RRR)25點子。隨著中國持續開放在岸資本市場，人民幣國際化提速，相信當局會繼續開放合法渠道容許資本雙向流動。該行預計第三季末人民幣兌美元將處6.75至6.85。(bn)



