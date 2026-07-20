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▷ 雙方共建FDE創新實驗室聚焦能源電力行業

▷ 合作包含國產算力適配與Token消耗收益分成機制 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社20日專訊》中軟國際(00354)宣布，近日已與開發Kimi大模型的月之暗面正式簽署「登月計劃」之Token分成及聯合創新合作協議，圍繞企業服務領域Agentic AI開展全方位深度合作，共同打通大模型商業化落地最後一公里。在合作中，中軟國際充分發揮自身在企業服務領域深厚的場景積累、行業knowhow及規模化落地交付能力，以及行業及代碼生成與開發工程(coding)實踐能力；月之暗面依託其在通用大模型領域領先的算法體系與前沿技術研發能力，形成強強協同、優勢互補的合作格局。雙方將以中軟國際自主研發的企業智能操作系統AllMeta平台+月之暗面K2.7 Code及K3模型及後續迭代版本為核心技術底座，共同推進企業級智能體技術、產品與解決方案在能源電力、金融等行業的創新及規模化商用。另外，雙方將共建FDE創新實驗室，集結頂尖行業專家與技術研發力量，共同開展企業級Agent產品的定義、研發、交付、打磨、測試與持續迭代。首期合作將優先聚焦能源電力關鍵行業，圍繞行業核心業務場景開展技術攻關與場景創新。月之暗面將為本公司提供大模型技術支撐，助力能源電力等關鍵基礎行業的專屬知識庫建設、模型微調與定制化訓練，聯合打造智能電力AOS、行業專屬智能體及一體化數智解決方案，賦能行業業務流程重構與智能化升級。在專有雲部署方面，雙方將長期共同推進國產算力適配與兼容改造，確保關鍵基礎設施自主可控。同時，雙方將在品牌共建、標杆案例打造、行業生態拓展及人才隊伍建設等方面深度協同，共同擴大行業影響力，加速推進Agentic AI在關鍵行業的落地普及。商業模式方面，雙方將探索落地中國版「模型+企業服務」協同新範式，採用Token分成機制實現共贏發展。針對合作落地過程中基於Kimi大模型產生的Token消耗收益及其他合作衍生收入，雙方將按照協議約定比例進行分成，構建可持續、可規模化的AI商業化合作模式。此外，公司將全力推進算力業務布局，自建行業算力中心將優先滿足月之暗面的算力需求，打造「從算力到企業應用」的一體化服務。(rh)