20/07/2026 17:42
大新：美股短線或因美伊衝突消息及科企業績而較波動，上調醫療保健板塊觀點至看好
摘要 意見回饋
免責聲明
本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。
▷ 大新銀行：美股短線波動主因美伊衝突及科企業績
▷ 醫療保健板塊獲上調至看好，主因減肥藥及新疫苗需求
▷ 存儲晶片短缺致價格升，影響晶片商與軟件商成本
▷ 醫療保健板塊獲上調至看好，主因減肥藥及新疫苗需求
▷ 存儲晶片短缺致價格升，影響晶片商與軟件商成本
*AI相關產業競爭激烈，股份表現或現明顯分歧*
對於資訊科技行業，報告指出，人工智能相關產業仍受惠於強勁盈利增長，但競爭激烈，股份表現可能出現明顯分歧。存儲晶片短缺導致其價格上升，一方面有利相關晶片製造商收入前景，同時或增加終端硬件製造商及軟件商的成本壓力。部分電腦及軟件供應商未能因應人工智能發展轉型導致客戶流失，不利業務前景。
*聯儲局年內有望加息，或支持銀行淨利息收入*
對於金融行業，報告提及，聯儲局年內有望加息，或支持銀行淨利息收入。近期美股波動，增加市場交易活動，或助大型銀行股票交易及費用收入。超巨型新股上市及大型企業發債，或助大型投行承銷業務。
對於通訊服務行業，報告表示，龍頭網絡服務商雲業務及人工智能產品業績強勁，反映其大額人工智能基建投資成效逐步顯現。龍頭社交媒體或加入串流業務，或加劇串流平台企業及媒體股競爭。(bn)