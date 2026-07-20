20/07/2026 17:42

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▷ 醫療保健板塊獲上調至看好，主因減肥藥及新疫苗需求

▷ 存儲晶片短缺致價格升，影響晶片商與軟件商成本 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社20日專訊》大新銀行經濟研究及投資策略部發表研究報告指，美股短線可能續因美伊衝突相關的好壞消息以及科技企業業績而較波動。未來加息預期、特朗普的關稅政策及科企盈利增長追不上市場預期，是股市面臨的主要風險。中長線而言，若超大型雲服務商收入與資本支出差距明顯收窄，加上中東衝突未有對美國經濟帶來明顯衝擊，或助繼續支持美股．龍頭醫療保健股上調盈利預測，加上減肥藥及新疫苗上市，創新醫藥需求持續，或繼續支持大型藥廠盈利，上調醫療保健板塊觀點至看好。*AI相關產業競爭激烈，股份表現或現明顯分歧*對於資訊科技行業，報告指出，人工智能相關產業仍受惠於強勁盈利增長，但競爭激烈，股份表現可能出現明顯分歧。存儲晶片短缺導致其價格上升，一方面有利相關晶片製造商收入前景，同時或增加終端硬件製造商及軟件商的成本壓力。部分電腦及軟件供應商未能因應人工智能發展轉型導致客戶流失，不利業務前景。*聯儲局年內有望加息，或支持銀行淨利息收入*對於金融行業，報告提及，聯儲局年內有望加息，或支持銀行淨利息收入。近期美股波動，增加市場交易活動，或助大型銀行股票交易及費用收入。超巨型新股上市及大型企業發債，或助大型投行承銷業務。對於通訊服務行業，報告表示，龍頭網絡服務商雲業務及人工智能產品業績強勁，反映其大額人工智能基建投資成效逐步顯現。龍頭社交媒體或加入串流業務，或加劇串流平台企業及媒體股競爭。(bn)