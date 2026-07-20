20/07/2026 11:34
《港元利率》港元拆息升跌互現，一個月拆息報2.75厘，三個月拆息報2.98厘
《經濟通通訊社20日專訊》港元拆息升跌互現，而與樓按相關的一個月拆息報2.75厘，無升跌；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.97536厘，無升跌。
隔夜息報2.47107厘，跌0.262基點；一周拆息跌6.137基點，報2.6厘，兩周則跌0.589基點，報2.69411厘。長息方面，六個月拆息升0.095基點，報3.17536厘，一年期則升0.089基點，報3.545厘。
港元匯價今日在7.8407-7.8395之間上落，最新報7.8401。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報2.47107厘，跌0.262基點；一周拆息跌6.137基點，報2.6厘，兩周則跌0.589基點，報2.69411厘。長息方面，六個月拆息升0.095基點，報3.17536厘，一年期則升0.089基點，報3.545厘。
港元匯價今日在7.8407-7.8395之間上落，最新報7.8401。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.47107
|-0.262
|一周
|2.6
|-6.137
|兩周
|2.69411
|-0.589
|一個月
|2.75
|-
|兩個月
|2.8431
|-
|三個月
|2.97536
|-
|六個月
|3.17536
|+0.095
|一年
|3.545
|+0.089
資料來源：香港銀行公會