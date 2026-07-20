20/07/2026 10:19

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 中國第二季經濟呈雙速增長，出口工業服務業具韌性

▷ 7月底政治局會議成市場觀察刺激措施訊號

▷ 人行或小幅減息，房地產低迷制約內需 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道20日專訊》普徠仕(T. Rowe Price)新興市場首席宏觀策略師Chris Kushlis指，中國第二季經濟數據反映經濟持續呈現「雙速增長」格局。出口、工業生產及服務業表現相對具韌性，但隨著早前政策支持逐步減退、投資增長放緩，以及房地產市場持續受壓，內需有所轉弱。這意味推出更多政策支持措施的可能性正在上升，但預計政策仍將維持循序漸進及具針對性的方向，而非重返過去大規模信貸刺激經濟的模式。財政政策料將發揮更大作用。隨著經濟增長低於實現全年增長目標所需水平，當局或會加快落實今年財政預算中已批准的支出。第二季財政刺激力度相對有限，基建投資有望成為後續政策支持的主要受惠範疇，而7月底召開的政治局會議將成為市場觀察是否推出進一步刺激措施的重要訊號。*重啟大規模信貸刺激政策可能性仍較低，人行或小幅減息*大規模信貸刺激政策重啟的可能性仍然較低。目前信貸增長持續放緩，反映銀行貸款及政府債券發行均有所減弱。不過，人民銀行認為貸款增速放慢，部分原因是經濟正由依賴房地產及基建等高信貸需求行業，轉向科技等對信貸依賴較低的新經濟領域，顯示決策層目前仍未認為有需要透過全面信貸擴張推動經濟回升。貨幣政策或有助維持市場流動性，但未必足以明顯改變經濟增長走勢。預期人民銀行將維持寬鬆流動性環境，並可能小幅下調政策利率。然而，當局似乎更傾向運用定向貸款及資產負債表工具，而非依賴傳統減息。在信貸需求及市場信心仍然疲弱下，單靠小幅減息對經濟的支持作用或較為有限。*房地產市場低迷制約內需，消費支持政策仍聚焦改善供給*房地產市場持續低迷，仍是制約內需的主要因素。除部分大型城市樓價有所改善外，整體房地產市場指標仍然偏弱。若樓市能更全面企穩，將有助提振居民信心、改善地方政府財政狀況及帶動民間投資，從而提升漸進式刺激措施向實體經濟傳導的成效。消費支持政策仍主要聚焦於改善供給，而非直接增加居民收入。政府最新公布的五年消費發展規劃旨在擴大零售銷售，並逐步提高消費佔經濟的比重。然而，計劃大部分措施集中於提升服務業供應能力，以及為居民創造更多消費機會。當居民收入增長加快，或社會保障支援進一步擴大，消費才較有望出現更顯著改善。(wa)