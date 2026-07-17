17/07/2026 19:02

【議息前瞻】大都會資管：7月並非美儲局加息合適時機，料今年按兵不動

《環富通基金頻道17日專訊》大都會投資管理環球經濟與市場策略高級董事Tani Fukui認為7月並非美國聯儲局加息的合適時機。通脹壓力並未徹底消失，但這份數據給予聯邦公開市場委員會(FOMC)暫緩加息的理由。



在中期選舉前加息，無異是希望外界把任何不利於特朗普政府的發展歸咎於聯儲局。沃什將盡力避免在12月前加息。預計聯儲局今年既不會加息，也不會減息。



*AI發展或帶來通脹壓力，但現階段仍言之尚早*



Tani Fukui較關注由AI相關需求所帶來的通脹壓力。與油價及關稅衝擊相比，這將是一個較為緩慢累積的通脹因素，其影響可能在2027年更為明顯。相較之下，對目前的通脹環境並不特別憂慮。儘管AI發展可能帶來通脹壓力，但現階段仍言之尚早，不宜阻礙AI熱潮。政策制定者應讓這股趨勢繼續發展，直到勞動市場開始出現緊張跡象才調整策略。現時勞動市場狀態尚算平衡。(wa)