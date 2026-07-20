20/07/2026 12:57

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▷ 瑞士嘉盛維持聯儲局12月及明年各加息一次預測

▷ 歐洲央行本周按兵不動，9月料加息一次 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道20日專訊》瑞士嘉盛銀行首席經濟師兼經濟研究分析部主管Karsten Junius認為通脹於暑期暫見降溫。他指，美國6月份通脹數據意外偏弱，暫時減輕了聯儲局採取行動的迫切性，惟底層通脹壓力仍然高企。該行維持原有預測，認為聯儲局將於今年12月及明年各加息一次。*料歐洲央行本周按兵不動，惟9月料再加息一次*同樣地，該行預期歐洲央行將於本周四（23日）的議息會議上按兵不動，以繼續評估波動的能源價格對中期通脹前景的影響。該行仍預期歐洲央行將於9月再加息一次，屆時將公布最新的宏觀經濟預測。在大部分G10市場中，通脹高企及債務可持續性憂慮持續對利率構成上行壓力，唯獨瑞士例外。當地債務佔GDP比例偏低，加上令人關注的低通脹環境，使瑞士法郎長期國債孳息率維持在明顯較低區間，亦意味投資者可預期的總回報相當有限。超大型科技企業今年的業績表現一直不盡人意。市場對其未來收入及盈利增長路徑的疑慮仍未消除，而相關不確定性正逐步與其財務槓桿問題交織。一旦這些巨頭的盈利表現不符合預期，或會觸發市場出現獲利回吐壓力，進而令近期AI供應鏈相關板塊的升勢出現回調。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。