20/07/2026 09:19
【聚焦人幣】人幣中間價貶14點子兩連跌，報6.7948
《經濟通通訊社20日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.7948，較上個交易日跌14點子，兩連跌，較市場預期偏弱近130點子，上個交易日報6.7934。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.7948
|+14.00
|1歐元/人民幣
|7.7570
|-61.00
|100日圓/人民幣
|4.1782
|-29.00
|1港元/人民幣
|0.8667
|+2.10
|1英鎊/人民幣
|9.1262
|-152.00
|1澳元/人民幣
|4.7365
|-98.00
|1紐元/人民幣
|3.9637
|+14.00
|1新加坡/人民幣
|5.2531
|-37.00
|1瑞郎/人民幣
|8.3956
|+28.00
|1加元/人民幣
|4.8415
|+105.00
|1人民幣/林吉特
|0.6025
|+18.70
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.5233
|-62.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4396
|+214.00
|1人民幣/韓元
|219.3700
|+105.00