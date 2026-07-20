20/07/2026 09:07

【ＡＩ】月之暗面Kimi因算力緊缺宣布暫停新增用戶訂閱

《經濟通通訊社20日專訊》7月19日，月之暗面發布公告稱，Kimi K3發布以來，公司面臨始料未及的算力挑戰；過去48小時，用戶請求量已大幅超出預估，並且逼近現有集群的承載極限。月之暗面決定即日起，暫停C端新用戶訂閱，將已有算力全部投入於服務已訂閱用戶，同時推進算力擴容。



月之暗面表示，已在全速推進算力擴容，隨著新算力陸續到位，將逐步開放更多訂閱名額直至全面恢復正常訂閱。對於後續新訂閱用戶，公司將拆分Kimi主權益（包含 KimiWeb，Kimi App，Kimi Work）和Kimi Code權益，以方便更精準匹配算力。



月之暗面於7月16日上線Kimi K3模型，是Kimi迄今能力最強的模型，擁有2.8萬億參數，100萬Tokens上下文，主要面向長程編程與端到端知識工作。(wn)