20/07/2026 14:52

【ＡＩ】字節跳動上線音頻創作模型Seed Audio 1.0

《經濟通通訊社20日專訊》字節跳動Seed團隊今日發布音頻創作模型Seed Audio 1.0。目前該模型已在火山方舟體驗中心上線。



據介紹，Seed Audio 1.0面向完整聲音場景，在統一框架下聯合建模人聲、音效和環境聲等多種音頻要素，端到端完成影視級音頻創作。聲音不再只是畫面的補充，而是可以直接參與敘事，在聽者腦海中直接形成畫面感，做到「聽見」即「看見」。



據官方披露，該新款模型主要有三方面優勢：一是多要素統一編排，支持精細的時間控制；二是音色風格可控，在長音頻和多次延長場景下能夠保持角色一致性；三是支持超過20種語種的自然生成，同一角色聲音可依據不同語種的特點，呈現更自然的發音、節奏與表達方式。(wn)