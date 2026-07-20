20/07/2026 16:03

【ＡＩ】報告：騰訊WorkBuddy單月訪問量達2097萬次，領跑辦公智能體市場

《經濟通通訊社20日專訊》據最新發布的《2026年Q2中國辦公智能體平台市場洞察報告》顯示，國內PC端AI原生辦公智能體市場正迎來快速擴張，6月總訪問量突破6000萬次。



其中，騰訊(00700)的WorkBuddy表現強勁，以2097萬次的單月訪問量領跑全行業，其體量更是超過第二名與第三名的總和。據騰訊2026年一季度財報披露，按日活躍帳戶數計，WorkBuddy已正式成為中國最受歡迎的效率AI智能體服務。此外，騰訊旗下AI編程智能體CodeBuddy同樣穩居頭部陣營。



據悉，作為AI效率辦公智能體，騰訊WorkBuddy毋須部署、下載即用，能聽懂自然語言指令，在PC、微信小程式、App多端自主規劃任務、操作本機檔案並直接交付成果。(wn)