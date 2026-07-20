20/07/2026 16:35

【聚焦人幣】人民幣兌一美元即期收升103點子，報6.7670

《經濟通通訊社20日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.7670，較上個交易日4時30分收盤價升103點子，全日在6.7661至6.7760之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升110點子，報6.7674。



今日人民幣兌一美元中間價報6.7948，較上個交易日跌14點子，兩連跌，較市場預期偏弱近130點子。



市場人士表示，美伊衝突加劇，避險情緒支撐美元走勢，短期人民幣或跟隨美指波動。他們並指出，國際油價上漲料進一步支持美聯儲（FED）年內加息預期，短期美元料仍易漲難跌；近期中國股市走勢不穩對人民幣影響暫時有限，不過股市情緒也值得留意。



招商銀行資金營運中心認為，對於美聯儲而言，通脹上行風險依然高於就業下行風險；在此種情形下，加息預期難以快速消散，美元指數下方仍有支撐。本周美指區間預計維持在100-102，美元兌人民幣預計維持在6.75-6.82。



平安銀行最新報告指出，近期重點觀察人行中間價指引，且需警惕分紅購匯季節性需求釋放和中東地緣政治危機升級的風險，或對沖人民幣短期升值動能，預計人民幣整體波動區間或將在6.75-6.80範圍震盪。(sl)