20/07/2026 12:02

【人行操作】息差承壓7月LPR連續14個月不變，分析料年內仍有可能降息

《經濟通通訊社20日專訊》人民銀行公布，7月1年期及5年期以上貸款市場報價利率(LPR)分別為3%和3.5%，連續14個月維持不變，符合市場預期。



《路透》引述東方金誠首席宏觀分析師王青表示，7月LPR報價持平的直接原因是主要政策利率保持不變，且當前商業銀行淨息差再創歷史新低。這意味著從穩息差角度看，當前報價行缺乏主動下調LPR報價加點的動力。



民生銀行首席經濟學家溫彬亦稱，政策利率已連續14個月維持不變，當前經濟基本面仍有支撐因素，上半年經濟實現4.7%的增長，出口、高技術產業等領域表現較好；在此背景下，直接下調政策利率的必要性不高。



不過對於後續走勢，兩位分析師均認為寬鬆空間尚未完全關閉。



王青預計，若下半年外需放緩、內需提振需求上升，人行有望在三季度末前後實施10個基點左右的政策性降息，並帶動LPR同步下調。



溫彬也表示，若下半年出現外需明顯轉弱或經濟失速風險，則可能啟動降息，使LPR跟隨下調。(sl)