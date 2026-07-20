20/07/2026 14:50

【關稅戰】中國6月自美國進口大豆同比下降21%，自巴西進口增14%

《經濟通通訊社20日專訊》海關總署今日公布的詳細數據顯示，中國6月自美國進口大豆127萬噸，低於上年同期的160萬噸，同比減少20.6%；自巴西的進口量同比增長13.7%，從1062萬噸增至1208萬噸。受巴西供應充足及港口積壓貨物的清關推動，中國當月大豆總進口量升至1355萬噸，創下6月的歷史同期新高。



1-6月，自美國進口的大豆較上年同期下降42.4%，至931萬噸；自巴西進口的大豆則增長9.1%，至3475萬噸。



《路透》指，最新數據顯示貿易緊張關係的持續影響。貿易摩擦促使中國買家推遲採購上年收獲的美國大豆，直至去年10月中美領導人峰會後才下單。峰會結束後，中國採購了約1200萬噸美國大豆。



在今年5月14-15日特朗普與習近平舉行峰會後，中國也開始採購美國新作大豆。此次峰會並未改變中國到2028年每年購買2500萬噸大豆的承諾。(sl)