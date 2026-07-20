20/07/2026 09:08

【中東戰火】美國對伊朗發動第九波空襲，雙方衝突升級

《經濟通通訊社20日專訊》美國和伊朗之間針鋒相對的攻擊愈演愈烈，美軍連續第九個夜晚發動空襲。



美國中央司令部周日（19日）宣布最新一輪攻擊，以及過去兩天內第三名美軍死亡的消息，中東地區再次陷入混亂。



美軍在社交平台發文指出，一名駐伊拉克北部的美軍上周六（18日）在試圖對一架未爆炸的伊朗單向攻擊無人機進行受控引爆時喪生，另有一名美軍在這次行動中受傷。



上周五（17日），兩名美軍士兵在約旦遇襲身亡，美方稱攻擊由伊朗伊斯蘭革命衛隊發動；另有四人受傷，一人失蹤。加上上周六的死亡案例，自2月28日美、以對伊朗動武以來，美軍死亡人數已上升至17人。



專家警告，衝突有徹底失控的風險，特朗普當下「沒有理想選項，只有差與更差兩種選擇。」



*伊朗已出口價值數十億美元石油*



與此同時，分析指，此前美方作出讓步，允許伊朗外運原油，伊朗藉此賺取數十億美元資金，這筆資金或將為伊朗提供支撐。若兩國再度爆發正面戰事，這筆資金將成為伊朗領導階層手中的戰略籌碼。(rc)