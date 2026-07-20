20/07/2026 16:02

【外圍經濟】國際足協：本屆世界盃為全球GDP貢獻409億美元

《經濟通通訊社20日專訊》國際足協估計，本屆世界盃賽事為全球GDP貢獻409億美元，其中美國的貢獻領先另外兩個主辦國加拿大和墨西哥，佔總數的近一半。



不過，高盛指，世界盃對主辦國經濟產出的正面影響僅屬微弱。高盛分析師利用1982年世界盃以來的數據發現，世界盃對經濟的長期影響幾乎為零。雖然短期內得到提振，但大部分支出往往只是從其他活動中轉移而來，決賽期間的任何繁榮之後往往會出現衰退。



高盛分析師亦指出，許多球迷願意花高價看自己的國家獲勝。那種民族自豪感、幸福感與文化分量巨大，難以在GDP帳簿上量化，無形收益難以計算。(rc)