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21/07/2026 09:14
美元兌加元報1.4075，加拿大6月CPI按年升2.8%略低於預期
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|100.958
|100.949
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最新美元匯價
|貨幣名稱
|09:00報價
|08:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|162.50/54
|162.44/48
|162.48/52
|歐元/美元
|1.1411/15
|1.1416/20
|1.1415/19
|英鎊/美元
|1.3429/33
|1.3431/35
|1.3430/34
|美元/瑞郎
|0.8103/07
|0.8098/02
|0.8101/05
|美元/加元
|1.4073/77
|1.4069/73
|1.4070/74
|澳元/美元
|0.7000/04
|0.6998/02
|0.6998/02
|紐元/美元
|0.5858/62
|0.5851/55
|0.5838/42
|美元/人民幣
|6.7701/05
|6.7711/15
|6.7703/07
|美元/港元
|7.8399/03
|7.8405/09
|7.8406/41
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