21/07/2026 16:34

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▷ 基本通脹率1.9%與5月持平

▷ 電力及交通價格升幅最高達9.2% More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社21日專訊》政府統計處今日公布2026年6月份的消費物價指數。根據綜合消費物價指數，2026年6月份整體消費物價與一年前同月比較，上升2.0%，低於市場預期，與2026年5月份的相應升幅相同。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在2026年6月份的按年升幅（即基本通脹率）為1.9%，亦與2026年5月份的相應升幅相同。經季節性調整的綜合消費物價指數，截至2026年6月止的3個月的平均每月升幅為0.1%，與截至2026年5月止的3個月的相應升幅相同。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的升幅為0.2%及0.3%。從細分指數分析，甲類、乙類及丙類消費物價指數在2026年6月份的按年升幅分別為1.8%、2.1%及2.2%，均與2026年5月份的相應升幅相同。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，甲類、乙類及丙類消費物價指數在2026年6月份的按年升幅分別為1.5%、2.0%及2.1%，亦均與2026年5月份的相應升幅相同。經季節性調整的甲類、乙類及丙類消費物價指數，截至2026年6月止的3個月的平均每月變動率分別為0.0%、0.1%及0.1%，而截至2026年5月止的3個月的相應變動率分別為0.0%、0.2%及0.2%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，截至2026年6月止的3個月，經季節性調整的甲類、乙類及丙類消費物價指數的平均每月變動率均為0.2%，而截至2026年5月止的3個月的相應變動率則分別為0.3%、0.3%及0.2%。在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在2026年6月份錄得按年升幅的類別為電力、燃氣及水（上升9.2%）、交通（上升5.3%）、雜項服務（上升5.2%）、雜項物品（上升2.3%）、住屋（上升1.1%）、外出用膳及外賣（上升0.8%）、衣履（上升0.7%），以及煙酒（上升0.1%）。另一方面，綜合消費物價指數在2026年6月份錄得按年跌幅的類別為耐用物品（下跌1.1%），以及基本食品（下跌0.5%）。以2026年上半年合計，綜合消費物價指數較一年前同期上升1.7%，甲類、乙類及丙類消費物價指數的相應升幅分別為1.6%、1.8%及1.8%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅則分別為1.6%、1.3%、1.7%及1.7%。在2026年第2季，綜合消費物價指數較一年前同期上升1.9%，而甲類、乙類及丙類消費物價指數分別上升1.7%、2.0%及2.0%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅則分別為1.7%、1.5%、1.9%及2.0%。截至2026年6月止的12個月，綜合消費物價指數較一年前同期平均上升1.5%，甲類、乙類及丙類消費物價指數的相應升幅分別為1.5%、1.4%及1.4%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅則分別為1.3%、1.2%、1.3%及1.4%。政府發言人表示，6月基本綜合消費物價指數按年上升1.9%，與上月相同。燃料相關項目的價格升幅持續加快，但其他主要組成項目的價格壓力相對溫和，抵銷了部分升幅。展望將來，由於早前國際油價急升的傳導效應繼續，消費物價通脹在未來數月預料將有所上升。國際油價近期自高位回落，或可帶來一定程度的紓緩，然而，近期中東緊張局勢再度升溫，其發展仍須密切關注。同時，其他範疇的價格壓力大致維持受控，應有助整體通脹保持溫和。(ul)