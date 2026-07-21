21/07/2026 14:39

【外圍經濟】韓元延長交易時段成交量激增，股市遭拋售帶動交投升溫

《經濟通通訊社21日專訊》韓元兩周前啟動24小時不間斷外匯交易後，單日成交量顯著走高，背後推手是外資持續拋售韓國本土晶片企業股票。



首爾貨幣經紀公司與韓國貨幣經紀公司的數據顯示，本月6日至16日期間，美元兌韓元即期外匯日均交易約186億美元。該數值較本月6日全天候交易落地前30天的日均規模高出約16%。



韓國官方先前預期全天候交易將提振韓元交易量，本次數據印證這一判斷。增加外匯交易時段，是韓國爭取MSCI發達市場評級的關鍵舉措。



不過，全新交易時長打破持續數十年的嚴格外匯管控，也引發市場擔憂，認為夜間流動性相對薄弱，或加劇匯率波動。7月初韓元一度走貶，跌至2009年以來低位，進一步放大相關顧慮。(rc)