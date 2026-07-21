21/07/2026 09:27

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 北京上半年GDP達26411.9億元，同比增5.4%

▷ 工業增加值增3.4%，計算機通信業增28.5%，汽車製造業降15%

▷ 社會消費品零售總額降2.2%，餐飲收入增0.4%；居民消費價格漲0.7% More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明21日北京專電》北京市統計局、國家統計局北京調查總隊聯合發布數據顯示，上半年，北京市實現地區生產總值26411.9億元（人民幣．下同），同比增長5.4%，總體經濟運行平穩、穩中提質。*上半年汽車製造業增加值降15%，服務機器人產量增2.3倍*工業生產保持穩定，高端製造表現活躍。上半年，全市規模以上工業增加值同比增長3.4%。重點行業中，計算機、通信和其他電子設備製造業增長28.5%，其中集成電路領域增長92.1%；醫藥製造業增長6.1%；汽車製造業下降15%，傳統燃油車需求依然較弱。高端製造業表現活躍，規模以上工業戰略性新興產業、高技術製造業增加值分別增長12.8%和15.7%，服務機器人、工業機器人、新能源汽車、集成電路等產品產量分別增長2.3倍、75.5%、18.5%和17.8%。服務業發揮「壓艙石」作用，生產性服務業支撐帶動。上半年，全市第三產業增加值同比增長6.1%。其中，信息傳輸、軟件和信息技術服務業實現增加值6774.6億元，增長9.4%，人工智能加速迭代，算力、存儲服務需求旺盛。金融業實現增加值4802.4億元，增長10.2%，資本市場保持活躍，北京地區證券交易額增長43.5%。交通運輸、倉儲和郵政業實現增加值672.1億元，增長4%。*全市固定資產投資同比增3%，住宅銷售面積增14%*上半年，全市固定資產投資（不含農戶）同比增長3%。分領域看，基礎設施投資增長3.5%，製造業投資增長23.7%，房地產開發投資下降9.6%。產業投資動能不斷釋放，高技術製造業投資增長36%，科學研究和技術服務業投資增長87.2%，集成電路、商業航天等領域加快布局。投資於物與投資於人緊密結合，住宿和餐飲業、批發和零售業投資分別增長2.8倍、1.1倍，教育、文化體育和娛樂業、衛生和社會工作投資分別增長31.1%、26.8%和8.7%。上半年，北京市房屋施工面積9355萬平方米，同比下降5.5%，其中住宅施工面積4682.2萬平方米，下降4.5%。全市新建商品房銷售面積548.5萬平方米，同比增長2%，其中，住宅銷售面積402萬平方米，增長14.1%，保障性住宅是主要帶動因素。*上半年社會消費品零售總額下降2.2%，餐飲收入增0.4%*服務性消費較快增長，綠色智能類商品銷售較好。上半年，全市市場總消費額同比增長1.7%。其中，服務性消費額在信息、交通等領域帶動下增長4.5%；實現社會消費品零售總額6587.8億元，下降2.2%。社會消費品零售總額中，按消費形態分，商品零售5954.7億元，下降2.4%；餐飲收入633.1億元，增長0.4%。從商品類別看，限額以上批發和零售業中，綠色智能類商品銷售較好，新能源汽車類商品零售額增長5.2%，可穿戴智能設備、高能效等級家用電器和音像器材類商品零售額均增長6成以上；汽車類商品零售額下降17.2%，其中傳統燃油車零售額下降較多，是影響社會消費品零售總額下降的主要原因。國家統計局北京調查總隊副總隊長、新聞發言人卞晶介紹，上半年，居民消費價格溫和回升，北京市居民消費價格同比上漲0.7%。其中，消費品價格上漲0.8%，服務價格上漲0.6%。6月，居民消費價格同比上漲0.7%，環比下降0.4%。