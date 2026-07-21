25,132.29
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(-0.04%)
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+68.09
(+1.794%)
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外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論
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21/07/2026 15:05
紐元兌美元報0.5864，新西蘭次季CPI按季升1.5%略高於預期
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|100.898
|100.949
|-0.051
最新美元匯價
|貨幣名稱
|15:00報價
|14:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|162.51/55
|162.50/54
|162.48/52
|歐元/美元
|1.1422/26
|1.1417/21
|1.1415/19
|英鎊/美元
|1.3448/52
|1.3446/50
|1.3430/34
|美元/瑞郎
|0.8097/01
|0.8098/02
|0.8101/05
|美元/加元
|1.4061/65
|1.4072/76
|1.4070/74
|澳元/美元
|0.7017/21
|0.7008/12
|0.6998/02
|紐元/美元
|0.5862/66
|0.5860/64
|0.5838/42
|美元/人民幣
|6.7645/49
|6.7658/62
|6.7703/07
|美元/港元
|7.8417/21
|7.8409/13
|7.8406/41
上述報價只供參考用