21/07/2026 11:52

【ＡＩ】HKGAI發布大模型出海戰略，以香港「超級聯繫人」角色架設與世界合作橋樑

《經濟通通訊社21日專訊》香港生成式人工智能研發中心(HKGAI)於2026世界人工智能大會(WAIC 2026)宣布啟動「HKGAI大模型出海戰略」，旨在發揮香港「超級聯繫人」獨特優勢，搭建中國人工智能科研成果與解決方案走向世界的橋樑。HKGAI將憑藉其在模型、知識系統、應用、安全治理和人才培養方面的經驗，與全球夥伴攜手，共同構建安全、信任與可持續發展的主權人工智能生態。



面向未來，HKGAI制定了國際合作推進藍圖，包括全力推動V3大模型落地應用，並加速國產芯片規模化部署，以全面服務大灣區政府機構與企業需求，打穩技術根基，形成可複製、可推廣的標杆經驗。另外，以國際市場需求為導向，以WAICO多邊合作平台與《人工智能合作發展行動計劃》框架，為各國提供定制化的「AI 城市」解決方案，推動中國人工智能技術在科學、製造、醫療、教育、農業、治理等領域的應用賦能。



香港科技大學首席副校長、HKGAI主任郭毅可指出，HKGAI以香港作為基地，透過自主研發的大模型將香港的科研成果、算力和治理經驗，轉化為可輸出的解決方案，協助全球加速AI轉型。定必與全球夥伴共同探索兼顧安全、信任與可持續發展的AI路徑，做好國際合作的橋樑，助力推動各地發展智慧城市。(bi)