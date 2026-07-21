21/07/2026 16:47

【ＡＩ】商湯(00020)與安秀智算簽署戰略合作協議，共建香港旗艦級AI數據中心

《經濟通通訊社21日專訊》商湯(00020)與安秀智算有限公司(OXO AIDC Limited)簽署戰略合作協議，宣布共同在香港建設新一代旗艦級AI數據中心。雙方將結合OXO在地產開發、基建投資及項目管理領域的卓越實力，與商湯在高性能算力、AI數據中心建設與運營方面的前沿技術及深厚經驗，攜手打造面向全球市場的AI算力基礎設施，賦能企業智能化轉型。



商湯香港及澳門業務董事總經理馮愈稱，商湯致力以AI賦能百業，是次與OXO共同打造新一代AI數據中心，將繼續發揮「算力、模型、應用」一體化優勢，為來自各地的企業提供穩定、高效及可持續的AI算力服務，加速AI應用落地，助力香港進一步發揮連接中國內地與全球市場的重要橋樑角色。



OXO董事總經理廖健升表示，隨著市場對超大規模AI算力的需求迅速增長，而相關資源供應持續緊張，商湯與OXO攜手建設AI數據中心，將推動新一輪由AI驅動的經濟增長，為香港拓展戰略性發展機遇，助力進一步鞏固香港作為亞洲領先AI樞紐的地位。(bi)