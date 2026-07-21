21/07/2026 19:25

《再戰明天》歐洲央行一連兩日議息，英國公布CPI

《經濟通通訊社21日專訊》歐洲央行一連兩日議息，及英國公布CPI，料為周三（22日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，歐洲央行管委會舉行貨幣政策會議（至23日）。韓國外交部長官趙顯訪問菲律賓，出席東盟相關部長級會議（至23日）。東盟外長舉行東盟區域會議期間，分別與美國、中國、俄羅斯、韓國、日本舉行會後會談。歐盟-英國峰會舉行。



*日本公布進出口等數據*



數據方面，周三（22日）7:50am（本港時間．下同），日本公布6月出口，年率升幅料由16.8%擴大至17.9%；6月進口年率升幅料由12.5%擴大至21.1%；6月貿易收支料由負3918億日圓收窄至負1200億日圓。2:00pm，英國公布6月消費者物價指數，月率升幅料由0.2%收窄至0.1%，年率升幅料由2.8%收窄至2.7%；6月核心消費者物價指數年率升幅料由2.6%收窄至2.5%。4:30pm，英國公布5月房價指數。



在本港，明日公布業績的公司有:申港控股(08631)等。



此外，明日龍旗科技(09611)將有基石投資者持股解禁。(wa)