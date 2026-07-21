21/07/2026 11:22

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▷ 18至34歲投資者中34%計劃增持數碼資產

▷ 44%投資者因長期增長潛力考慮投資數碼資產 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社21日專訊》富達國際發表研究指出，亞太區（中國內地除外）投資者對數碼資產的信心依然穩健，近四分之一(23%)受訪投資者計劃於未來12個月增加對加密貨幣及其他數碼資產的配置，遠高於計劃減持的比例(3%)，反映數碼資產正逐步被視為長線投資策略的一部分。年輕投資者尤其樂觀，18至34歲受訪者中，有34%計劃增加數碼資產配置，僅4%表示會減少持有。調查結果亦顯示，投資者的焦點正逐漸從短期價格波動轉向長期投資價值。在目前已投資或有意投資加密貨幣的亞太區投資者中，44%認為數碼資產具備強勁的長期增長潛力，是考慮投資該資產類別的主要原因；相比之下，36%視其為短線獲利機會。此外，27%認為數碼資產能夠提供與其他金融市場相關性較低的回報來源。儘管比特幣過往的亮麗回報一直備受投資者關注，富達國際認為，其長期投資價值正逐步受到多項結構性因素支持，包括機構投資者參與度上升、市場基建持續改善，以及監管框架日趨清晰。富達國際數碼資產策略總監黎樂知表示，隨著數碼資產市場日漸成熟，投資者愈來愈不再只視比特幣為投機工具，而視為多元化投資組合中的潛在長線配置選項。富達研究顯示，長期增長潛力是亞太區投資者考慮投資數碼資產的首要原因，反映市場正逐漸擺脫短線交易的思維模式。受訪亞太區投資者預期未來五年的長線投資年化回報為8.6%。事實上，比特幣過去五年的平均年化回報率達10.92%。(rh)