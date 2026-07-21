21/07/2026 15:22

【ＡＩ】香港電訊(06823)調查指67%企業已採用或計劃使用AI，惟近七成表示部署需考慮回報率

《經濟通通訊社21日專訊》香港電訊(06823)公布香港企業人工智能(AI)應用調查結果指，67%受訪企業已採用、試用或計劃使用AI，當中以大型企業的比例最高，達到79%。逾半受訪企業指出，提升整體營運效率是採用AI的主因，比例遠高於日常工序自動化(11%)和節省成本(11%)等原因。儘管有82%的企業表示，已制定未來12個月的AI投資計劃，但亦有近70%企業表示，在部署AI時需要考慮應用成本及投資回報率，反映企業普遍關注AI帶來的可量化效益。



調查亦顯示，香港企業已開始運用各類人工智能方案推動業務轉型。在各類AI方案中，聊 天機械人(Chatbots)及虛擬助手(Virtual Assistants)、機械人流程自動化(RPA)、生成式人工智能(Generative AI)及AI智能體(Agentic AI)最為常見。在已採用AI的企業中，雖然目前已應用AI智能體的企業只有14%，但就有近40%大型企業表示計劃在未來採用，比例較中小企多近一倍(19%)。



相關調查於今年首季進行，透過網上問卷訪問近300名來自各行各業的資訊科技主管及管理 層決策者，當中包括中小企及大型企業，以了解企業採用AI的程度、應用範疇及未來發展 計劃。(rh)