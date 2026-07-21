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▷ 中、美AI模型性能差距持續收窄

▷ 中國開放權重模型若成功，資料中心或部署於客戶所在地區 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社21日專訊》瑞銀新興市場及亞洲股票策略主管Sunil Tirumalai提出，如果中國的人工智慧（人工智能，AI）模型變得更強大，而且成本更低問題，如在某些情況下，中國AI模型使用成本僅為同類美國模型的15%至20%，同時，中、美模型之間的性能差距仍在持續收窄。他續表示，歷史經驗表明，晶片需求情況未必因AI變得更便宜、更高效而需求隨之減少，以移動網路為例，隨著從2G演進至3G、4G再到如今的5G，資料傳輸成本大幅下降。然而，資料總使用量卻出現爆發式增長，因為人們不斷發現這項技術的新用途--包括音樂流媒體、視頻、遊戲和社交媒體。他稱，總存儲需求取決於兩個因素，分別是每項AI任務所需的存儲資源，以及人們執行AI任務的總量，這兩個數字相乘，決定了整體需求。隨著模型效率提高，第一個數字大概率會下降；真正存在不確定性的是第二個數字。如果更低成本的AI帶來大幅增長的使用量，那麼即便效率持續提升，對底層基礎設施的總需求仍有可能繼續上升。另一方面，對於許多中國模型屬於「開放權重(open-weight)」模型，但如果這些模型在美國或歐洲取得成功，它們依然需要算力基礎設施來服務使用者。而運行這些模型的資料中心很可能會部署在靠近客戶的地區，而不是中國境內。因此，中國AI模型的成功，並不必然意味著資料中心、存儲晶片或雲基礎設施的需求走弱。(rh)