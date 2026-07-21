21/07/2026 11:42
《港元利率》港元拆息普遍回落，一個月拆息報2.72厘，三個月拆息報2.95厘
《經濟通通訊社21日專訊》港元拆息普遍回落，而與樓按相關的一個月拆息報2.71548厘，跌3.452基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.94595厘，跌2.941基點。
隔夜息報2.35857厘，跌11.25基點；一周拆息跌9.143基點，報2.50857厘，兩周則跌6.328基點，報2.63083厘。長息方面，六個月拆息無升跌，報3.17536厘，一年期則跌0.018基點，報3.54482厘。
港元匯價今日在7.8410-7.8399之間上落，最新報7.8410。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報2.35857厘，跌11.25基點；一周拆息跌9.143基點，報2.50857厘，兩周則跌6.328基點，報2.63083厘。長息方面，六個月拆息無升跌，報3.17536厘，一年期則跌0.018基點，報3.54482厘。
港元匯價今日在7.8410-7.8399之間上落，最新報7.8410。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.35857
|-11.25
|一周
|2.50857
|-9.143
|兩周
|2.63083
|-6.328
|一個月
|2.71548
|-3.452
|兩個月
|2.83292
|-1.018
|三個月
|2.94595
|-2.941
|六個月
|3.17536
|-
|一年
|3.54482
|-0.018
資料來源：香港銀行公會