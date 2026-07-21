21/07/2026 13:03

《創富理財－梁啟棠》尋找黃金的下一個拐點

《創富理財》當前，全球資本目光幾乎全數被人工智能的狂飆所吸引，黃金退居幕後。然而，若我們將視角拉遠，剝離短期價格波動，回歸傳統因素，黃金可能正出現下一個催化劑。 回顧過去兩年，黃金的定價邏輯經歷了一場深刻的洗牌。在2025年至2026年初，黃金價格曾因散戶的過度參與，從傳統的避險資產轉變為與風險資產高度相關的投資標的，金價一度飆升至每盎司5589美元的歷史高位，隨後又在通脹預期與美元走強的壓抑下，回落至約4000美元水平整理。這種劇烈波動，曾讓部分傳統投資者對黃金的避險屬性產生懷疑。



如今，熱錢的焦點已全面轉向全球AI交易，但擁擠交易大幅增加系統的脆弱性。歷史經驗證明，在嚴重的金融動盪時期，資本回歸避風港。正如2008至2009年全球金融海嘯期間，全球股市暴跌超過50%，而黃金卻逆勢飆升47%。從危機到「黃金避險」，最重要的傳導機制是「利率」。



因此，推動黃金重返舞台核心的，不僅是潛在的市場修正，更是宏觀貨幣政策。短期內，2026年居高不下的通脹數據，為美元提供支撐，進而壓抑了金價的上行空間。不過當經濟增長放緩或金融市場出現裂痕，聯儲局被迫減息，持有黃金這類無孳息資產的機會成本降低，將成為推升金價的動力。



*央行對黃金的渴求及儲備地位*



根據世界黃金協會於今年春季進行的調查，在受訪的76家央行中，高達45%計劃在未來一年增加黃金持有量，這一比例創下自2018年調查開始以來的歷史新高。在地緣政治緊張局勢升溫與制裁風險的陰影下，外匯儲備管理者正積極採取「去美元化」策略，降低對單一法幣的依賴。



新興市場積極增持黃金，不過美國仍擁有全球最大官方黃金儲備。在今日要將金價推升至能完全覆蓋近40萬億美元債務的天價（約14.9萬美元/盎司）顯然是天方夜譚，但只要「以黃金支撐部分國債」的政策選項存在，金價上升對美國政府仍非常正面。



1933年美國第6102號行政命令是史上最大的黃金充公案。當時美國經濟大蕭條，羅斯福總統簽署第6102號行政命令，在美國本土「囤積」金幣、金塊和黃金憑證的行為定為刑事犯罪。



正因這種潛在制度性與司法管轄風險，真正具備宏觀視野的資金，在配置現貨黃金ETF時，已開始刻意避開美國體系。他們轉而尋求將實金存放於瑞士、新加坡或香港等非美金庫，並選擇由非美國機構保管，以徹底規避未來可能出現的極端司法干風險。



*我們的看法*



黃金目前正處於蟄伏期，在未來幾個月內，受制於通脹黏性與強勢美元，金價或許會維持橫行整理的格局。對於既有投資者而言，透過備兌性買權(Covered-Call)策略或基於黃金的固定收益策略來增強短期收益，不失為穩健之舉。



真正的轉折點，或許將在2027年第一季隨著通脹數據的正常化而清晰顯現。黃金的下一道光，不會是來自市場的平靜。當AI交易喧囂退去，在充滿不確定性的法定貨幣體系中，黃金依然是分散投資組合風險的重要資產。《KGI凱基國際財富管理首席投資總監 梁啟棠》



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