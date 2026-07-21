21/07/2026 09:20
【聚焦人幣】人幣中間價升31點子止兩連跌，報6.7917
《經濟通通訊社21日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.7917，較上個交易日升31點子，止兩連跌，較市場預期偏弱約210點子，上個交易日報6.7948。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.7917
|-31.00
|1歐元/人民幣
|7.7418
|-152.00
|100日圓/人民幣
|4.1763
|-19.00
|1港元/人民幣
|0.8663
|-4.10
|1英鎊/人民幣
|9.1083
|-179.00
|1澳元/人民幣
|4.7468
|+103.00
|1紐元/人民幣
|3.9678
|+41.00
|1新加坡/人民幣
|5.2541
|+10.00
|1瑞郎/人民幣
|8.3734
|-222.00
|1加元/人民幣
|4.8176
|-239.00
|1人民幣/林吉特
|0.6029
|+4.10
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.5957
|+724.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4329
|-67.00
|1人民幣/韓元
|218.0200
|-135.00