21/07/2026 17:09

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ A股主要指數上漲，滬深成交額2.96萬億元人民幣

▷ 中國或收緊AI及半導體技術出口管制

▷ 上海6月進出口同比增21.7%，上半年規模創新高 More ▼ Less ▲

《神州經脈》國家隊撐市奏效，A股強力反彈，滬綜指今日（21日）收升1.79%報3864.37點，深成指升4.81%；創業板指漲7.05%，科創50指數更飆10.73%，兩者均創2024年10月18日以來最大單日漲幅。成交放量，滬深兩市全日交易額2.96萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日大增2549億元或9.4%。人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.7668，較上個交易日4時30分收盤價小升2點子，兩連升，創6月18日以來逾一個月新高，全日在6.7620至6.7699之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.7917，較上個交易日升31點子，止兩連跌，較市場預期偏弱約210點子。*今日新聞精選*1. 英國《金融時報》引述參與討論的人士報道，中國監管機構正在考慮收緊對AI和半導體技術的出口管制。報道指，商務部已與阿里巴巴、字節跳動和智譜等AI公司討論，限制用於模型訓練的關鍵數據轉移至海外，以及限制外國用戶下載模型權重，但仍然會允許海外客戶取得這些模型和服務。報道並指，商務部也徵詢各方對潛在限制舉措的意見，這些舉措將禁止高通及台積電等海外芯片製造商，依據華為、阿里巴巴及字節跳動等業者研發的設計生產先進半導體。2. 據《證券時報》報道，7月份以來，多家銀行上調美元定期存款利率，加大營銷力度。本輪利率上調由中資銀行率先啟動，外資銀行隨後跟進，當前部分銀行美元定期存款年化利率已達到4%。報道引述中國郵政儲蓄銀行研究員婁飛鵬稱，這主要有兩方面原因：一方面，美聯儲7月份議息會議臨近，市場存在9月份降息的預期，銀行搶抓政策窗口期吸納外幣資金，鎖定存貸息差、擴大外幣負債規模；另一方面，國內一年期人民幣定期存款利率普遍不足1.1%，銀行借助美元存款的較高收益，對沖人民幣攬儲收益偏弱的壓力。3. 月之暗面(Kimi)7月16日發布新一代開源模型Kimi K3，總參數達2.8萬億，為目前全球參數最大的開源模型。對於有指Kimi K3是蒸餾自Anthropic的Claude，《21世紀經濟報道》引述月之暗面B端企業業務負責人黃震昕強調，K3性能躍升的核心來自底層原創架構創新，並非對現有模型蒸餾復刻。至於K3定價創下國產模型新高，混合收費為每百萬Token 2.3美元，黃震昕表示，「開源模型、中國大模型不該被貼上低價標籤，我們做出了SOTA級模型，也能匹配合理商業定價」。4. 英國工黨新任黨魁貝安德（內地譯名：伯納姆）周一正式就任英首相，並組建新一屆內閣。中國外交部發言人林劍今日在例行記者會上表示，李強總理已向伯納姆首相致就職賀電。中方對發展中英關係的政策立場是一貫的。中方願同英方一道，在相互尊重、妥處分歧的基礎上增進交往，開展合作，確保雙邊關係沿著正確的方向發展。5. 巴拿馬副外長奧約斯周一接受當地媒體訪問時表示，巴拿馬和中國已就延長雙邊海運協定達成一致，雙方目前正在履行內部審批程序。中國外交部發言人林劍今日在例行記者會上被問到相關情況時表示，具體情況建議向中方的主管部門了解。「我想在這裏強調的是，中方始終秉持平等相待、互利共贏的原則發展同巴拿馬的關係，中巴雙方加強各領域的交流合作，符合兩國的利益和兩國人民的共同期待」。6. 俄羅斯總統普京周一簽署法令，將中國公民免簽入境期限從今年的9月14日延長至2027年12月31日。中國外交部發言人林劍今日在例行記者會上對此表示，中俄相互延長互免簽證，有助於便利中俄人員往來，進一步增進兩國人民友好，促進各領域的交流合作。中國外交部去年9月初宣布，自當月15日起至2026年9月14日對俄羅斯持普通護照人員試行免簽政策。俄方去年12月初宣布對等政策後，今年5月20日，中國外交部將對俄免簽政策延長至2027年12月31日。7. 交通運輸部安全總監兼運輸服務司司長蔡團結今日在國新辦新聞發布會上表示，2026年繼續實施老舊營運貨車報廢更新行動，安排220億元超長期特別國債支持老舊營運貨車報廢更新，重點支持更新為新能源重卡。聚焦國家高速公路、普通國省道貨運繁忙路段，京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝地區等城市群都市圈，貨運樞紐、港口、礦區、廠區、園區等重要節點，建設3000個以上電動重卡充換電站，推進補能設施「連點成線組網」。8. 上海海關公布今年6月及上半年外貿數據。6月，上海市外貿進出口4472.6億元，同比增21.7%。其中，出口2091.3億元，大增26.8%；進口2381.3億元，增長17.4%；貿易逆差290億元。上半年，上海市外貿進出口2.55萬億元，同比增長18.6%。其中，出口1.14萬億元，增長20.1%；進口1.41萬億元，增長17.4%；貿易逆差2663.4億元。上半年上海市進出口、出口及進口規模均創歷史新高，出口更首破萬億元大關。(sl)