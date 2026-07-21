21/07/2026 15:07

【ＡＩ】阿里千問發布Qwen-Image-3.0，支持超長指令複雜圖文生成

《經濟通通訊社21日專訊》阿里(09988)今日發布最新圖像生成基礎模型Qwen-Image-3.0，該模型是千問圖像生成和編輯模型系列的第三代基礎模型，能夠生成富含細節的人像攝影、數學試卷、古碑拓片等圖像，亦能夠生成同類競品GPT-Image-2擅長的直播間頁面。



據介紹，新模型支持最大4.5k token超長輸入，較前代實現了4.5倍的躍升，可一次生成涵蓋公式符號、幾何圖形、邏輯推導步驟等多元素融合的知識圖解、複雜UI界面，同時支持12國語言和20多款字體原生渲染，大幅降低多語言產品海報、影視、漫畫分鏡等商業素材的生產成本。



據了解，阿里雲百煉、千問AI平台已開通API邀測，Qwen Studio和千問APP也即將上線供免費體驗。(wn)