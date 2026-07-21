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▷ 黃震昕否認模型蒸餾自Claude，稱源於自研架構創新

▷ KimiK3定價每百萬Token2.3美元，用戶暴增暫停新註冊 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社21日專訊》月之暗面7月16日發布新一代開源模型Kimi K3，總參數達2.8萬億，為目前全球參數最大的開源模型。對於有傳言稱Kimi K3是蒸餾自Anthropic的Claude，《21世紀經濟報道》引述月之暗面B端企業業務負責人黃震昕強調，K3性能躍升的核心來自底層原創架構創新，並非對現有模型蒸餾復刻。黃震昕介紹三大底層自研技術，分別為全新二階優化器Moon Clip、自研線性注意力機制Kimi Linear Tension及Attention Residuals（注意力殘差），指三者分別支撐Kimi長期深耕的三大核心方向：Token效率、長上下文處理與智能體集群協同。另外，高盛指K3定價創下國產模型新高，混合收費為每百萬Token 2.3美元，高於Qwen3.7 Max的1.4美元、智譜GLM5.2的0.9美元、MiniMax-W M3的0.22美元及DeepSeek V4 Pro的0.18美元，惟仍低於全球最先進模型。報道引述黃震昕回應稱，「開源模型、中國大模型不該被貼上低價標籤，我們做出了SOTA級模型，也能匹配合理商業定價」。針對模型幻覺問題，黃震昕表示，幻覺本質是模型創造力的同源產物，無法徹底根除，但K3已大幅壓低幻覺發生率，並可透過Agent Swarm架構中的事實校驗子Agent進一步降低內容失真概率。*Kimi大模型參數規模不會止步於2.8萬億*此外，K3上線後，用戶訪問量暴漲，Kimi方面一度暫停新用戶註冊。黃震昕坦言，團隊提前做了流量預案，但火爆程度遠超預期。他表示，當時公司面臨「放開註冊損害老用戶體驗」與「限制新用戶保障付費客戶」的兩難選擇，最終選擇後者，是因為寧可暫時放棄新增收入，也要守住付費客戶的使用體驗底線。在商業化層面，黃震昕透露，Kimi現階段暫不提供私有化部署服務，商業模式對標海外成熟頭部AI企業，核心發力打磨模型基礎能力，目前公司收入結構中API業務佔比最高。黃震昕並表示，大模型參數規模會持續向上拓展，不會止步於當前2.8萬億規模。對於開源、閉源路線之爭，黃震昕認為兩者並非對立，企業客戶存在差異化需求：有私有化、微調需求的企業傾向開源，追求穩定托管服務的企業選擇閉源；開源、閉源本身和模型token質量高低無綁定關係。(wn)