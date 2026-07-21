21/07/2026 16:23

【ＡＩ】騰訊雲：將大規模部署國產化算力，布局NPO超級節點

《經濟通通訊社21日專訊》據《證券時報》報道，騰訊(00700)騰訊雲高管日前出席世界人工智能大會分論壇時表示，為了將推理成本降低到極致，公司會大規模部署國產化算力；公司預計2026年第四季度部署NPO（近封裝光學）超級節點，並呼籲國內外統一NPO行業標準。



《財聯社》報道則指，此次世界人工智能大會期間，騰訊雲副總裁、騰訊網絡總經理王亞晨強調，隨著超節點規模擴大，光互連已成為突破帶寬和功耗瓶頸的關鍵，NPO是當前國產GPU構建超節點更務實的技術路線。



曦智科技(01879)創始人、董事長沈亦晨也認為，相較於CPO（共同封裝光學），NPO是目前最容易第一步達到並且對整個生態產業鏈擾動最小的一種產品形態，目前NPO方案商用化在即。



沈亦晨稱，NPO的特點是把光電轉換芯片不再通過可插拔的方式插在服務器邊緣，而是直接放在和計算芯片同一個板卡上，其它最大、重要的特點是把光電轉換的芯片和主芯片的距離拉得更近，然後去掉光模塊中最貴的那顆芯片--DSP芯片。(sl)