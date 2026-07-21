21/07/2026 16:36

【聚焦人幣】人民幣即期收升2點子兩連升，報6.7668創逾一個月高

《經濟通通訊社21日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.7668，較上個交易日4時30分收盤價小升2點子，兩連升，創6月18日以來逾一個月新高，全日在6.7620至6.7699之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升31點子，報6.7669。



今日人民幣兌一美元中間價報6.7917，較上個交易日升31點子，止兩連跌，較市場預期偏弱約210點子。



市場人士表示，中東局勢前景不明，短期美元料高位震盪，但人民幣仍可能維持穩中偏強走勢，等待美伊戰爭進展。一外資行交易員稱，「股市對情緒影響不大，人民幣大方向沒甚麼變化，短期逢低購匯可能是不錯的選擇」。



招商銀行金融市場部報告指出，7月美聯儲會議預計維持利率不變，聲明大概率會繼續強調不確定性，拒絕前瞻指引。而在此之前，市場將重點關注美伊局勢進展和非美貨幣變化，在缺乏新增信息的情況下，預計美元指數繼續在100-102之間維持高位震盪。(sl)