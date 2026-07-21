21/07/2026 13:22

【ＡＩ】中國據報考慮收緊AI模型和芯片出口管制

《經濟通通訊社21日專訊》英國《金融時報》引述參與討論的人士報道，中國監管機構正 在考慮收緊對AI和半導體技術的出口管制。



報道指，商務部已與阿里巴巴(09988)、字節跳動和智譜(02513)等AI公司討論，限制用於模型訓練的關鍵數據轉移至海外，以及限制外國用戶下載模型權重，但仍然會允許海外客戶取得這些模型和服務。



報道並指，商務部也徵詢各方對潛在限制舉措的意見，這些舉措將禁止高通及台積電等海外芯片製造商，依據華為、阿里巴巴及字節跳動等業者研發的設計生產先進半導體。



報道稱，大多數提案仍在討論中；監管機構正在評估業界回饋意見，然後再做出最終決定。



報道提到，商務部、字節跳動、阿里巴巴、智譜和華為均未回應置評請求。(sl)