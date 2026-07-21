21/07/2026 15:04
【ＡＩ】馬斯克揚言新模型將超越Kimi，月之暗面黃震昕：希望能掰一掰手腕
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▷ 馬斯克宣布Grok4.6可能超越Kimi
▷ 月之暗面發布2.8萬億參數開源模型KimiK3
▷ 黃震昕稱B端API收入佔70%，將推新平台
▷ 月之暗面發布2.8萬億參數開源模型KimiK3
▷ 黃震昕稱B端API收入佔70%，將推新平台
月之暗面上周四（16日）晚發布新一代大模型Kimi K3，其參數規模達到2.8萬億，是目前全球參數最大的開源模型。馬斯克先是讚Kimi K3「Impressive」（令人印象深刻），然後在上周六（18日）上午宣布自家xAI的下一代模型Grok4.6初步訓練將於下周（本周）完成，揚言「可能超越Kimi」。Kimi當日下午在微博貼出馬斯克相關X帖文截圖，稱「歡迎加入『2萬億+』俱樂部」。
*B端收入中API調用佔70%，已形成可持續正向循環*
報道又指，黃震昕接受其記者採訪時透露，公司即將上線Kimi Hosted Agent平台，面向ToB客戶開放沙箱與Harness能力，打造標準化的企業級能力輸出接口。據介紹，該平台提供PPT生成、投研系統搭建等標準化API，支持客戶自定義輸出風格，可直接嵌入企業內部辦公系統使用。他還表示，當前B端收入中，API調用業務佔比達到70%，整體商業化路徑清晰，已形成可持續的正向循環。(sl)