21/07/2026 08:53

【關稅戰】美國將對部分加拿大商品徵收50%關稅，首次引述從未啟用法律條款

《經濟通通訊社21日專訊》特朗普政府將依據一項從未啟用過的法律條款，對部分加拿大商 品徵收新的50%關稅，理由是加拿大對美國酒類、汽車和乳製品採取不公平待遇。



美國政府高級官員周一（20日）表示，新關稅將於30天後生效。能源、鉀肥、魚類、關鍵礦產等部分關鍵進口，以及已適用汽車和金屬等行業單獨關稅的商品將被排除在外。



這名官員強調，在現行《美墨加協定》下的商品將不會獲得豁免。特朗普周一早些時候簽署下令徵收關稅的公告。



此次關稅依據1930年《關稅法》第338條實施，該條款賦予總統對被認定歧視美國商業的國家徵收最高50%關稅的權力。這項法律條款此前從未被用於實施關稅。(rc)