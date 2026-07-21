21/07/2026 09:08

【外圍經濟】美法官頒發臨時禁制令，叫停派拉蒙收購華納兄弟

《經濟通通訊社21日專訊》美國聯邦法官奧爾金周一(20日)下達臨時禁制令，正式暫停派拉蒙天舞(US.PSKY)以1100億美元收購華納兄弟探索(US.WBD)的交易。



這項禁制令源於由加州總檢察長邦塔牽頭、共12個州組成的聯合檢方所提起的反壟斷訴訟。檢方指控該交易違反美國聯邦《克萊頓反壟斷法》，警告兩大影視巨企合併將大幅削弱市場競爭，最終導致串流影視服務加價，並縮減優質影視內容的供應。法官在上周聽取雙方當庭辯論後，於周一正式作出這項暫停交易的裁決。



根據美國法庭程序，臨時禁制令通常會使交易強制暫停14天，以便法院進行後續的實體審理。此前，派拉蒙已主動向法庭承諾在7月22日前不會完成交易交割。



然而，任何長期的司法延誤都可能對派拉蒙造成沉重的財務負擔。若交易未能在今年9月30日前完成，自10月起，派拉蒙預計需向華納兄弟探索股東支付每股0.25美元的「計時費」，相當於每季度需額外承擔約6.5億美元的現金補償。(rc)