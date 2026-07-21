21/07/2026 09:27

【ＡＩ】谷歌研發Frozen v2專用晶片，效能飆10倍破算力樽頸

《經濟通通訊社21日專訊》據The Information報道，谷歌(US.GOOG)正研發一款代號「Frozen v2」的新型伺服器晶片，最快將於2028年投入部署。



該晶片採用「彈性固化」設計，將Gemini模型的底層架構直接刻入硬件，預期按單位功耗計算的詞元處理效率，將比現有自研晶片飆升6至10倍。目前研發團隊仍在敲定核心功能，以在硬件靈活性與運行能效之間取得最佳平衡。



在產品布局上，谷歌明確將「Frozen v2」定位為張量處理單元以外的全新專用分支。有別於兼容多種模型的通用型TPU，新晶片專為Gemini量身打造，且暫無大規模量產計劃，預期產能將遠低於TPU。谷歌現階段將其視作技術試驗平台，旨在為日後研發更高級別的專用晶片累積工程經驗。(rc)